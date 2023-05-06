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Сегодня, 21:50

Игрок «Ростова» Байрамян: «Для меня лучше пусть «Зенит» обыграет «Спартак»

Артем Белинин
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, будет ли смотреть матч 26-го тура между «Спартаком» и «Зенитом».

— Не смутило, что перед матчем сменили арбитра?

— Нет, нормально.

— Болельщики «Факела» не смущали?

— Они молодцы, что приехали. Мы соскучились, на стадионе так много людей. Поэтому мы были рады. Ничего, что не наши болельщики. Все равно делали атмосферу. Молодцы.

— Будете завтра следить за матчем «Спартак» — «Зенит»?

— У меня выходной. Я буду проводить его с семьей. Если получится, а так результат узнаем. Со «Спартаком» уже сыграли две игры, с «Зенитом» тоже. Смотреть, чтобы готовиться не буду.

— Хочется поражения «Спартака», чтобы увеличились шансы на серебро? Или поражение «Зенита», чтобы побороться за чемпионство?

— Давайте смотреть правде в глаза. Для меня лучше пусть «Зенит» выигрывает. Он, скорее всего, чемпион. А мы будем бороться за вторые и третьи места.

&laquo;Зенит&raquo; может стать чемпионом в&nbsp;воскресенье. «Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»
Хорен Байрамян
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