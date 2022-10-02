Идову: «Наверное, Кукуян больше сработал, потому что знает, как Мирзов умеет рисовать пенальти»

Защитник «Химок» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

— Спартак Артурович гневался на Кукуяна. Как вы смотрите на сегодняшнюю игру?

— По игре сложно вспомнить какие-то моменты. Единственный момент, который меня интересует, с Мирзовым, потому что я его не видел: был пенальти или нет.

— С Мирзовым не обсуждали этот момент?

— Да вроде нет, обсуждали другой момент в конце игры как раз. А так вроде он говорил, что почувствовал касание, поэтому упал. Понятное дело, что Кукуян, наверное, больше сработал потому что Мирзова давно знает, что он умеет грамотно подставляться и рисовать какие-то пенальти и штрафные. Но в этом моменте, думаю, он вряд ли соврал, что почувствовал касание. Мне говорили, что наш помощник тренера сразу в эфире посмотрел повтор и сказал, что касание было. В любом случае ничего не поменяется. Могли дожать в конце, но не получилось.