Идову: «Наверное, Кукуян больше сработал, потому что знает, как Мирзов умеет рисовать пенальти»

Сегодня, 11:28
Защитник «Химок» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.
— Спартак Артурович гневался на Кукуяна. Как вы смотрите на сегодняшнюю игру?
— По игре сложно вспомнить какие-то моменты. Единственный момент, который меня интересует, с Мирзовым, потому что я его не видел: был пенальти или нет.
— С Мирзовым не обсуждали этот момент?
— Да вроде нет, обсуждали другой момент в конце игры как раз. А так вроде он говорил, что почувствовал касание, поэтому упал. Понятное дело, что Кукуян, наверное, больше сработал потому что Мирзова давно знает, что он умеет грамотно подставляться и рисовать какие-то пенальти и штрафные. Но в этом моменте, думаю, он вряд ли соврал, что почувствовал касание. Мне говорили, что наш помощник тренера сразу в эфире посмотрел повтор и сказал, что касание было. В любом случае ничего не поменяется. Могли дожать в конце, но не получилось.
ЦСКА поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, армейцы набрали 23 очка. «Химки» занимают 13-ю позицию с 8 очками.
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