Защитник ЦСКА Роша не хочет менять спортивное гражданство, как Малком и Клаудиньо

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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, хочет ли получить российское гражданство по примеру игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
— Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство, чтобы освободить место для легионера в клубе. Хотите тоже так сделать?
— Нет.
18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.
Роша перешел в московский клуб из португальского «Портимоненсе» 1 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах за армейцев во всех турнира и забил один мяч. Контракт 27-летнего бразильца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на три балла.
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Основные источники исследования