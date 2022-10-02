Защитник ЦСКА Роша не хочет менять спортивное гражданство, как Малком и Клаудиньо

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, хочет ли получить российское гражданство по примеру игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

— Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство, чтобы освободить место для легионера в клубе. Хотите тоже так сделать?

— Нет.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Роша перешел в московский клуб из португальского «Портимоненсе» 1 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в пяти матчах за армейцев во всех турнира и забил один мяч. Контракт 27-летнего бразильца с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на три балла.