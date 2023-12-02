Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Хотел бы отметить бойцовские качества наших ребят»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), который состоялся 2 декабря в Воронеже.

«Мы контролировали ход матча и при определенных обстоятельствах могли реализовать свои моменты, но считаю, что счет закономерен. Хочу отметить бойцовские качества наших ребят, в целом справились с игрой, но могли бы не получать желтые карточки», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики».

После этой встречи «Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.