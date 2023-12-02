Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:33

Игнашевич — о матче с «Факелом»: «Хотел бы отметить бойцовские качества наших ребят»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), который состоялся 2 декабря в Воронеже.

«Мы контролировали ход матча и при определенных обстоятельствах могли реализовать свои моменты, но считаю, что счет закономерен. Хочу отметить бойцовские качества наших ребят, в целом справились с игрой, но могли бы не получать желтые карточки», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики».

После этой встречи «Факел» остался на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. У «Балтики» 13 баллов и 14-я строчка.

Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
2
0
Читайте также
Три полицейских пострадали в Бирмингеме от действий польских фанатов
«Налили, выпил — и готов. Дураком стал». Как на Олимпиаде-80 отравили великого советского штангиста Алексеева
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»
«Ахмат» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Сочинскую стену пробил супергол «Крыльев» — головой с линии штрафной. Самара обошла «Спартак» и «Динамо»
«Сочи» — «Крылья Советов»: Москалев не вынес сочинцам четыре предупреждения
«Сочи» — «Крылья Советов»: видео голов матча
«Крылья» обыграли «Сочи» и поднялись на 3-е место в РПЛ. Онлайн-трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Веденеев считает, что поражение в Кубке России станет «допингом» для «Зенита» в матче с «Локо»

Тихонов: «Динамо» захочет красиво уйти на праздники, напоследок порадовав фанатов яркими победами»