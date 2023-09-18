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Сегодня, 17:35

Борис Игнатьев: «Игра «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом. У «Зенита» — наоборот»

Александр Кружков
Обозреватель
Тео Бонгонда и Юрий Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «СЭ» высказал мнение о победе «Спартака» над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

— В субботу в Тушино было то, что однажды Леонид Федун назвал «маленькая тухлая победа»?

— Нет. Подобные формулировки оставим для обывателей. В матче с «Сочи» «Спартак» имел тотальное преимущество, кучу моментов создал. Забил бы в первые 10-15 минут — и для соперника, скорее всего, дело закончилось бы не просто поражением. Разгромом!

— Даже так?

— Да! В чем, на мой взгляд, основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную. Но когда скорость идет вразрез с техническими возможностями, получается брак.

— Логично.

— Ребята слишком напряжены, много энергии растрачивают вхолостую. Не просматривается игровая аритмия. Вот у «Зенита» игра строится не на эмоциях, а на разуме. Футболисты понимают, что от них требуется, знают, как это сделать. А спартаковцам огромное желание проявить себя мешает трезво оценивать ситуацию на поле. С холодной головой. Начинается спешка, суета...

— Это вопрос к игрокам? Или к Гильермо Абаскалю?

— Естественно, к Абаскалю! Потому что такая картина повторяется из матча в матч. Тренерский штаб должен успокоить футболистов, направить их в нужное русло.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками в 8 матчах. «Зенит» идет на второй строчке с 17 очками.

Амир Батырев, Роман Зобнин и&nbsp;Александр Соболев. Что происходит со «Спартаком», чем силен «Зенит» и почему буксует «Локо». Интервью Бориса Игнатьева

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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