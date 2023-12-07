Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:56

Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, какой будет игра «Краснодара» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

«Многие ожидают, что «Краснодар» уйдет в отпуск на первом месте. Но ему будет противостоять команда, которая хорошо решает стоящие перед ней задачи и при этом имеет достаточно квалифицированных футболистов. Единственное, москвичи не всегда отрабатывают в обороне. И это не только защитники. Армейцы с большим желанием атакуют, чем обороняются. Поэтому я думаю, что «быки» так и останутся во главе таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и пятая строчка.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005498064_krasnodar_ostanetsya_na_vershine_boris_ignatev_vyiskazalsya_o_glavnom_matche_18-go_tura_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
1
Обсудить
Читайте также
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Пименов отметил, что игрокам «Динамо» будет непросто проявить мастерство на поле «Факела»
Бобер: «Спартак» играет в открытый футбол, «Крыльям» это на руку»
В «Локомотиве» показали, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом»
Гладилин: «Осечка в матче с «Крыльями Советов» будет для «Спартака» катастрофой»
Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол. Это смешно»
Игнатьев: «Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч против «Урала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Гладилин: «Осечка в матче с «Крыльями Советов» будет для «Спартака» катастрофой»

В «Локомотиве» показали, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом»