Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, какой будет игра «Краснодара» и ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ.

«Многие ожидают, что «Краснодар» уйдет в отпуск на первом месте. Но ему будет противостоять команда, которая хорошо решает стоящие перед ней задачи и при этом имеет достаточно квалифицированных футболистов. Единственное, москвичи не всегда отрабатывают в обороне. И это не только защитники. Армейцы с большим желанием атакуют, чем обороняются. Поэтому я думаю, что «быки» так и останутся во главе таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и пятая строчка.