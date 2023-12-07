Игнатьев считает, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев предположил, повлияет ли дисквалификация главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на игру красно-белых в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Это не играет роли. Он же не на луне будет, а рядом, на втором ряду трибун, и также будет участвовать во всех делах, как и Галактионов в «Локомотиве». Мне нравится, как играют самарцы. У них есть детский задор, хорошие эмоции, умение выстраивать комбинационный футбол, который повышает зрительский интерес. «Спартаку» будет сложно обыграть «крылышки». Я бы здесь поставил на ничью — не потому, что красно-белых в последнее время штормит, а потому, что «Крылья Советов» хорошо играют. Они создадут сложности хозяевам», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.