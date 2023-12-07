Лахиялов: «Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций»

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением об инциденте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Понятно, что основная вина лежит на главном тренере «Спартака» Абаскале, там другого варианта быть не может. На то он и главный тренер, на то он и старший в команде, чтобы отличаться от футболистов. Игроки в пылу борьбы на эмоциях могут совершать ошибки, но главный тренер, я думаю, не должен себе такого позволять. При этом не снимаю доли ответственности с Бериши. Я сам лично с ним не знаком, но судя по тому, что мы видим на картинке, он довольно эмоциональный человек. Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций у футболиста, и он показал их так, как показал. Получилось не совсем удачно. Главный тренер попался на эту удочку и совершил то, чего не должен был совершать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.