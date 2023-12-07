Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:08

Лахиялов: «Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов поделился мнением об инциденте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Понятно, что основная вина лежит на главном тренере «Спартака» Абаскале, там другого варианта быть не может. На то он и главный тренер, на то он и старший в команде, чтобы отличаться от футболистов. Игроки в пылу борьбы на эмоциях могут совершать ошибки, но главный тренер, я думаю, не должен себе такого позволять. При этом не снимаю доли ответственности с Бериши. Я сам лично с ним не знаком, но судя по тому, что мы видим на картинке, он довольно эмоциональный человек. Не думаю, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля. Это был просто выплеск эмоций у футболиста, и он показал их так, как показал. Получилось не совсем удачно. Главный тренер попался на эту удочку и совершил то, чего не должен был совершать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лахиялова.

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005497794_lahiyalov__pro_abaskalya_ne_dumayu_chto_berisha_hotel_sprovocirovat_abaskalya
Бернард Бериша
Шамиль Лахиялов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
5
Обсудить
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Разыгрывающий «Далласа» Дончич установил рекорд НБА
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
В Кремле призвали дождаться расследования по стрельбе в брянской школе
ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали
Появились кадры побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Пименов отметил, что игрокам «Динамо» будет непросто проявить мастерство на поле «Факела»
Бобер: «Спартак» играет в открытый футбол, «Крыльям» это на руку»
В «Локомотиве» показали, как выглядит поле на стадионе перед матчем с «Уралом»
Игнатьев считает, что «Краснодар» останется лидером после 18-го тура РПЛ
Гладилин: «Осечка в матче с «Крыльями Советов» будет для «Спартака» катастрофой»
Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол. Это смешно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Селин: «У кого-то есть зависть к Абаскалю. Но российским тренерам в РПЛ шансы тоже даются»

Игнатьев считает, что «Спартак» не обыграет «Крылья Советов»