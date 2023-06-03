Игнатьев считает, что в матче ЦСКА – «Ростов» будет ничья

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов».

«Эта игра будет очень напряженной. Кажется, никто не сможет предсказать, чем завершится поединок. Обе команды, претендующие на почетное второе место, достанут все свои имеющиеся ресурсы. Если же абстрагироваться от ситуации вокруг матча, психологического состояния игроков и поддержки большой армейской группы, то по-спортивному все идет в пользу ЦСКА. У них есть стабильность, футболисты уже играли на таком уровне, когда нужно отдать делу все. В целом они взрослее.

Подводя итог, могу сказать, что я не стал бы ставить ни за какую из этих команд. ЦСКА и «Ростов» почти равны. Я вижу паритет. Армейцы квалифицированнее и опытнее, а ростовчане мотивированные и заряженные на положительный итог. Я думаю, что будет ничейный результат», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

Матч между командами пройдет 3 июня, начало – 17.00 мск.