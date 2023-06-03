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Сегодня, 09:43

Ринат Билялетдинов: «Ростов» точно даст бой ЦСКА, команда постарается занять второе место»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что «Ростов» постарается занять второе место по итогам сезона-2022/23.

«Любая команда может выложиться в одном матче так, что ни ЦСКА, и «Спартак» не смогут победить легко своих оппонентов. Не удивлюсь любому результату. «Ростов» точно даст бой армейцам, команда постарается занять второе место, а для этого в Москве надо набирать три очка. «Крылья» тоже постараются добиться хорошего результата во встрече со «Спартаком», так как сейчас самарцы находятся в зоне стыковых игр», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Спартак» находится на третьем месте с 54 очками. «Ростов» занимает четвертую позицию с 53 очками.

Источник: Betonmobile
Ринат Билялетдинов
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РПЛ
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