Игнатов: «У нас есть заряженность на борьбу с «Зенитом», так что, думаю, все будет хорошо»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, почему «Зенит» смог уйти в отрыв от красно-белых в турнирной таблице.

«Это осечки. Мы усиленно работаем над нюансами, о которых говорит тренер. Стараемся воспроизводить это на поле, от раза к разу. Есть заряженность на борьбу, есть стремление побеждать в каждом матче. Так что, думаю, все будет хорошо. Увеличение очкового отрыва «Зенита» для нас нежелательно. Хотя, если вспомнить разговоры в нашей раздевалке, то о соперниках много не говорим. На своих делах сосредоточены», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 20 матчей. «Зенит» — на первой строчке с 48 очками.