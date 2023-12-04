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Сегодня, 18:19

«Динамо» — «Рубин»: Карраскаль и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Динамо» и «Рубин» объявили составы на матч 17-го тура РПЛ.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Зайдензаль, Лепский, Шагиахметов, Маричаль, Лесовой, Макаров, Гагнидзе, Смолов, Гладышев, Зазвонкин, Чупаев.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Рожков, Ашурматов, Дрезгич, Иванов, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

Матч «Динамо» — «Рубин» состоится в понедельник, 4 декабря, на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Марцел Личка и&nbsp;Рашид Рахимов. «Динамо» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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