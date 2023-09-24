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РПЛ

Сегодня, 19:48

Лантратов: «Дзюба был максимально мотивирован на матч с «Зенитом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал об отношении нападающего команды Артема Дзюбы к матчу 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

— Каков фактор Дзюбы в этой игре?

— Это было видно со стороны. Артем был максимально мотивирован. До игры, в раздевалке, на поле — это была особенная игра для него.

— Что было в раздевалке?

— Максимальный заряд от Артема.

— Как на чемпионате мира?

— Я не был на чемпионате мира, но, думаю, да, что-то похожее.

После игры с «Зенитом» нападающий «Локомотива» Дзюба не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

Артем Дзюба
Илья Лантратов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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