Лантратов: «Дзюба был максимально мотивирован на матч с «Зенитом»

Сегодня, 19:48
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал об отношении нападающего команды Артема Дзюбы к матчу 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
— Каков фактор Дзюбы в этой игре?
— Это было видно со стороны. Артем был максимально мотивирован. До игры, в раздевалке, на поле — это была особенная игра для него.
— Что было в раздевалке?
— Максимальный заряд от Артема.
— Как на чемпионате мира?
— Я не был на чемпионате мира, но, думаю, да, что-то похожее.
После игры с «Зенитом» нападающий «Локомотива» Дзюба не стал отвечать на вопрос о примирении с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.