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Сегодня, 19:43

Лантратов: «Если отталкиваться от соперника, то это был один из лучших матчей «Локомотива»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.

— Можно сказать, что это один из лучших матчей «Локомотива»?

— Если отталкиваться от соперника, то да. Это чемпион, это дорогого стоит. Но нам нужно концентрироваться в каждом матче и отдаваться в каждой игре.

— О чем подумали, когда Кержаков побежал в вашу штрафную?

— Если бы мяч добрался до Миши, то были бы проблемы. Слава богу, мяч не дошел.

— Раз приехали в Петербург, может, скажете, почему не перешли в «Зенит»?

— Потому что перешел в «Локомотив»! Я, честно говоря, уже не помню, что было полгода-год назад. Не готов рассуждать на эту тему.

— Не из-за того, что вы обидели мальчика, подающего мячи?

— Думаю, нет.

Илья Лантратов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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