Лантратов: «Если отталкиваться от соперника, то это был один из лучших матчей «Локомотива»

Сегодня, 19:43
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
— Можно сказать, что это один из лучших матчей «Локомотива»?
— Если отталкиваться от соперника, то да. Это чемпион, это дорогого стоит. Но нам нужно концентрироваться в каждом матче и отдаваться в каждой игре.
— О чем подумали, когда Кержаков побежал в вашу штрафную?
— Если бы мяч добрался до Миши, то были бы проблемы. Слава богу, мяч не дошел.
— Раз приехали в Петербург, может, скажете, почему не перешли в «Зенит»?
— Потому что перешел в «Локомотив»! Я, честно говоря, уже не помню, что было полгода-год назад. Не готов рассуждать на эту тему.
— Не из-за того, что вы обидели мальчика, подающего мячи?
— Думаю, нет.