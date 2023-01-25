Туфан Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем. Тем более с финансированием»

В «Химках» заверили, что клуб не снимется с чемпионата

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» заверил, что клуб не снимется с чемпионата.

— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.