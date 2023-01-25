Туфан Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем. Тем более с финансированием»

Сегодня, 18:00
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» заверил, что клуб не снимется с чемпионата.
— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?
— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.
— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?
— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.