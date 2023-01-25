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Туфан Садыгов: «У «Химок» нет никаких проблем. Тем более с финансированием»

В «Химках» заверили, что клуб не снимется с чемпионата
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Инвестор «Химок» Туфан Садыгов в интервью «СЭ» заверил, что клуб не снимется с чемпионата.

— На днях появилась информация, что «Химки» могут лишиться финансовой поддержки. Сегодня стало известно, что на клуб наложен запрет на регистрацию новичков. «Химки» вообще доиграют этот сезон?

— По поводу регистрации я не могу комментировать. Есть руководство клуба. Оно разберется. Думаю, снимут запрет.

— Вы можете заверить болельщиков, что «Химки» доиграют сезон?

— Я уже говорил, что доиграют. Никаких проблем у «Химок» нет. Тем более с финансированием.

Сергей Юран. «Почему «Химки» расстались с Юраном? Он показывает не тот футбол, который нужен». Интервью Туфана Садыгова
ФК Химки
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