Источник: ЦСКА не будет продлевать контракт с Щенниковым

Защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет клуб по окончании контракта, который рассчитан до лета 2023 года, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, московский клуб не будет продлевать соглашение с 31-летним игроков. Защитнику уже сообщили об этом решении. Также руководство ЦСКА заявило, что тренерский штаб Федотова не рассчитывает на Щенникова.

Также сообщается, что ЦСКА готов отпустить футболиста зимой бесплатно, но он отказывается уходить.

Ранее агент Сергей Пушкин, представляющий интересы Щенникова, рассказал, что футболист не рассматривает варианты перехода в другой клуб и хочет завершить карьеру в ЦСКА.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.