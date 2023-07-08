Источник: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского

«Фенербахче» завершил сделку по переходу полузащитника Себастьяна Шиманьски из «Динамо», сообщает Sabah Spor.

По данным источника, сумма сделки составила 10 миллионов евро. Контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан на 3 года. Польский футболист будет получать в Турции 2,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за «Фейеноорд». Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний игрок не вернется в нидерландский клуб, поскольку больше не хочет уходить в аренду.

В сезоне-2022/23 Шиманьский провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.