Источник: Кухарчук расторг контракт с «Химками» и подпишет соглашение с «Торпедо»

Полузащитник Илья Кухарчук расторг контракт с «Химками», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, с большой долей вероятности 32-летний футболист в ближайшее время подпишет соглашение с «Торпедо» на полтора года.

Контракт полузащитника с «Химками» рассчитан до лета 2023 года. Он играет за химчан с 2019 года. В текущем сезоне Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Химки» завершили первую часть сезона на 15-м месте (12 очков) в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» занимает 16-ю строчку (6 очков).