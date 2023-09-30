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РПЛ

Сегодня, 13:31

Источник: президента «Урала» Иванова могут дисквалифицировать за высказывания в адрес судей

Виктория Кравченко
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РФС рассматривает варианты наказания президента «Урала» Григория Иванова за грубые слова в адрес судей после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2), рассказал журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По данным источника, функционера могут отстранить от футбола после заседания Комитета по этике. Срок предполагаемой дисквалификации — три месяца.

Ранее Иванов сказал следующее: «Это вообще катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно».

Сегодня, 30 сентября, Иванов объяснил слова про «утопить судей».

«Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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