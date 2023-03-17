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Сегодня, 08:20

Источник: «Спартак» интересуется мексиканским вингером Фульгенсио

Раймундо Фульгенсио.
Фото Соцсети
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Полузащитник «Тигреса» Раймундо Фульгенсио попал в сферу интересов «Спартака», сообщает журналист Кери Руис. Кроме того, интерес к нему проявляет еще один неназванный российский клуб.

Обе команды готовы заплатить за 23-летнего мексиканца около трех миллионов евро и предложить самому игроку зарплату в размере 500 тысяч евро в год.

Фульгенсио выступает за «Тигрес» с 2020 года. С того момента он сыграл 62 матча, забил два гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Тигрес
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