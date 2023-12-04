Источник: Сутормин может покинуть «Зенит» зимой

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, сам игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики. Отмечается, что в 29-летнем футболисте заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Армейцы хотели приобрести Сутормина еще летом, однако «Зенит» в итоге решил не отпускать полузащитника.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за петербургскую команду в РПЛ, отметившись 2 голевыми передачами, и еще 4 игры в FONBET Кубке страны. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2025 года.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.