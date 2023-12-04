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Сегодня, 17:41

Источник: Сутормин может покинуть «Зенит» зимой

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин может покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, сам игрок не против такого варианта развития событий в связи с отсутствием игровой практики. Отмечается, что в 29-летнем футболисте заинтересованы четыре клуба РПЛ: ЦСКА, «Динамо», «Балтика» и «Ростов».

Армейцы хотели приобрести Сутормина еще летом, однако «Зенит» в итоге решил не отпускать полузащитника.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал четырехкратным чемпионом России. В текущем сезоне игрок провел 7 матчей за петербургскую команду в РПЛ, отметившись 2 голевыми передачами, и еще 4 игры в FONBET Кубке страны. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2025 года.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601718-sutormin-mozhet-pokinut-zenit-zimoy-k-futbolistu-proyavlyayut-aktivnyy-interes-chetyre-kluba-rpl
Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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