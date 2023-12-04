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Сегодня, 17:15

Защитник «Ростова» Терентьев — о матче с ЦСКА: «В такую погоду только в детстве во дворе было весело играть»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Денис Терентьев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

Игра состоялась в воскресенье, 3 декабря в Москве, ее проведение было под угрозой из-за сильного снегопада в столице России.

«Именно в футбол играть было трудно. Это не футбол! В такую погоду только в детстве во дворе было прикольно и весело играть. Но нам говорят, и мы играем. Наверное, наш тренерский штаб и руководство подходили к арбитру с предложением перенести игру. Мы — люди подневольные, что нам говорят, то и делаем. Нам сказали готовиться, и мы ждали до последнего, — состоится матч или нет», — сказал Терентьев «СЭ».

«Ростов» после 17-го тура занимает десятое место в чемпионате России, набрав 20 очков. ЦСКА после 17-го тура занимает пятое место в РПЛ, набрав 28 очков.

Денис Терентьев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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