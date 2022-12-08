Источник: «Торпедо» планирует назначить 23-летнего сына председателя совета директоров главой селекции клуба

23-летний Георгий Менжинский, сын председателя совета директоров «Торпедо» Сергея Менжинского, может стать руководителем селекционной службы клуба, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, об этом Георгий сам рассказывает персоналу московской команды. Ранее Менжинский-младший работал в основном только с молодежным составом и «Торпедо-2».

Летом 2022 года сообщалось, что Георгий Менжинский стал исполняющим обязанности спортивного директора «Торпедо». Однако эту информацию тогда опроверг президент клуба Илья Геркус.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 16 матчах.