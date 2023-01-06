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Сегодня, 19:40

Источник: «Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианса» Ренаном

Виталий Косик
Корреспондент
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19-летний защитник «Коринтианса» и молодежной сборной Бразилии Роберт Ренан подписал контракт с «Зенитом», сообщил журналист Фабио Алейшо.

«Роберт Ренан подписал контракт и официально стал игроком «Зенита», — сообщил журналист в соцсетях.

Ренан является воспитанником «Коринтианса» и дебютировал за основной состав в апреле 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

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