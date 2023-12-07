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Сегодня, 11:43

Иванов надеется, что матч «Локомотив» — «Урал» не перенесут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о настрое екатеринбургской команды на матч 18-го тура РПЛ с «Локомотивом», который может пройти при сильном морозе.

«Настрой у команды с «Локомотивом» нормальный. Да, ожидаются морозы, но мы будем играть, как и все. У нас проходит чемпионат в таких условиях, и здесь ничего не сделаешь. Команда готовится к этому матчу, как и все наши соперники. Дай Бог, чтобы не было ниже минус 15 градусов, и нам не пришлось переносить игру, чтобы где-то остаться или играть весной. Это же все и финансово уже будет тогда по-другому. Если матч перенесут, то нужно будет еще раз лететь в Москву, а это лишняя поездка. Что поделать, мы живем не в Италии или Испании, где всегда тепло, а в северной стране. У нас может быть такая погода и в ноябре, при любом раскладе выходить на поле придется. Поэтому ничего страшного нет, раз принято такое решение, то играем. Непривычно ли легионерам сталкиваться с такими условиями? Многие уже не первый год выступают у нас в стране, к примеру, Бикфалви. Конечно, он уже ко всему привык. И в других командах так же. Да, если иностранец первый сезон проводит в России и впервые увидел снег, то для него это все как-то диковато», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 8 декабря. Начало — в 19:00 по мск.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Урал» — 12-й (19 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-urala-ivanov-nastroi-na-loko-normalnyi-ozhidayutsya-morozy-no-my-budem-igrat-kak-i-vse-312804/
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