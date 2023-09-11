Изидор провел первую тренировку в «Зените»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор провел первую тренировку с командой.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в официальном Telegram-канале клуба видео с занятия команды.

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 10-м номером.