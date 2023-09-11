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Сегодня, 12:26

Изидор провел первую тренировку в «Зените»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор провел первую тренировку с командой.

Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала в официальном Telegram-канале клуба видео с занятия команды.

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 10-м номером.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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