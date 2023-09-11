Корнеев об Изидоре в «Зените»: «Понимаю «Локомотив». Но в атаке остался один Дзюба»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев оценил решение железнодорожников отпустить нападающего Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.

— Логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?

— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательном выкупом. То есть,это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.

— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.

— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.

— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?

— Совершенно верно. Остался один Дзюба.

— А Сарвели?

— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года, он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 10-м номером.