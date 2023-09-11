Корнеев об Изидоре в «Зените»: «Понимаю «Локомотив». Но в атаке остался один Дзюба»

Сегодня, 12:15
Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев оценил решение железнодорожников отпустить нападающего Вильсона Изидора в клуб из Санкт-Петербурга.
— Логична ли эта сделка со стороны «Локомотива»?
— Да. Вполне. Мы же видели, что москвичи хотели продать Изидора. По нему поступали предложения из Франции, велся диалог, но стороны не договорились. А в данном случае речь идет об аренде с обязательном выкупом. То есть,это, по сути, полноценный трансфер. «Локо» продает Изидора «Зениту». И для получения денег не нужно чего-то ждать, не придется выдумывать какие-то схемы. Из той же Франции было бы сложнее перевести сумму за Изидора. Тут все предельно логично. Учитывайте еще и большую зарплату игрока, который не хотел выступать за «Локо». Клуб разгрузил и зарплатную ведомость. Все довольно четко.
— Но при этом «Локо» ослабил свою атакующую линию.
— Безусловно. Мне изначально не особо было понятно, почему такой футболист с его качествами не являлся игроком стартового состава. Но даже выходя на замену, Изидор делал разницу, забивал. И тренерский штаб за счет него мог усилить свою атаку по ходу матча. Теперь такой опции уже нет. Замены Изидору точно не видно.
— А если Изидора рассматривать как центрального нападающего, то теперь у «Локомотива» просто нет альтернативы Дзюбе?
— Совершенно верно. Остался один Дзюба.
— А Сарвели?
— Это больше второй нападающий, скорее — бегающая «десятка». Я бы его вообще не рассматривал как чистого форварда. Сейчас «Локо» обязательно нужен исполнитель с такими же функциями, как у Изидора. Ведь чем хорош Вильсон? Это универсальный атакующий игрок, не просто вингер с ограниченным набором качеств.
Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года, он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду.
9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у железнодорожников до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Футболист будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под 10-м номером.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
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2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
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Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
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Локомотив – Оренбург
|- : -