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Сегодня, 08:00

Губерниев: «Ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком»

Губерниев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками»
Дмитрий Барулев

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ.

«Химки» так плохо играют в последнее время, но все хорошее и все плохое когда-то должно закончиться. У меня ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком». Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. «Спартак» должен выигрывать», — сказал Губерниев «СЭ».

Московский клуб с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Химчане располагаются на 15-й строчке (9 очков).

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября в Москве на «Открытии Банк Арене» и начнется в 16.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Химки

 

ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Дмитрий Губерниев
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