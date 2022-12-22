Геркус назвал футболиста ЦСКА лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Торпедо» Илья Геркус поставил на первое место полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Также в его пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Клаудиньо («Зенит»), Александр Сильянов («Ростов»).