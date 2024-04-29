Каманцев объяснил замену ВАР Фисенко в матче «Ростов» — «Оренбург»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил «СЭ», с чем связана замена ВАР Андрея Фисенко в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Ранее «СЭ» сообщил, что замена Фисенко связана с засчитанным голом гостей в матче «Балтика» — ЦСКА (3:1).

«В конце вчерашнего матча («Балтика» — ЦСКА) произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР. С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — сказал Каманцев «СЭ».