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Судейство

Сегодня, 15:16

Каманцев объяснил замену ВАР Фисенко в матче «Ростов» — «Оренбург»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил «СЭ», с чем связана замена ВАР Андрея Фисенко в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Ранее «СЭ» сообщил, что замена Фисенко связана с засчитанным голом гостей в матче «Балтика» — ЦСКА (3:1).

«В конце вчерашнего матча («Балтика» — ЦСКА) произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров, включая ВАР и АВАР. С учетом того, что до следующего матча Андрея Фисенко оставалось меньше 24 часов, мы решили дать ему возможность отдохнуть», — сказал Каманцев «СЭ».

ФК Балтика
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
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