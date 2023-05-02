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Сегодня, 16:27

Каманцев рассказал, как относится к критике судей со стороны игроков РПЛ

Алина Савинова
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, как относится к резким высказываниям футболистов в адрес арбитров.

«Довольно-таки сложно отношусь к этому, потому что мы в такой же ситуации, когда игроки, скажем так, симулируют и ведут себя неэтично, стараемся не обращать на это внимания, потому что сохраняем имидж лиги и прочее. Если игроки считают, что это лиге на пользу как организму, что к нам от этого придет больше спонсоров и прочее, то это их право. Я никого ограничивать в высказываниях не буду, сказал и сказал. Писарский написал это на эмоциях. Просто любой профессиональный футболист должен понимать, что он на самом деле часто усложняет судье жизнь, симулируя, изображая в каких-то ситуациях», — приводит «РБ Спорт» слова Каманцева.

После матча 24-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» форвард самарской команды Владимир Писарский предложил главному арбитру встречи Роману Галимову сходить к окулисту.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-kamantsev-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-kritike-sudej-so-storony-igrokov-rpl/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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