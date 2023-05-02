Хусаинов согласился со словами Карпина о предвзятой работе арбитров: «Левников показал предел цинизма»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику работы судейской бригады главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным в матче против «Спартака» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Для меня это протестовый момент — переиграно игровое время. А то, что сотворил Кирилл Левников... Не берем в расчет те судейские «косяки», которые он допустил на футбольном поле, чем и спровоцировал реакцию Валерия Георгиевича. Очевидный фол не зафиксировал, в результате — потеря мяча, началась атака «Спартака». Тем не менее, провокация была со стороны арбитра. В итоге — желтая карточка. После игры Карпин подошел изъясниться вживую, а вместо общения получил красную карточку. Человек совершил злоупотребление служебным положением на футбольном поле. Вмешался в ход и результат игры, в борьбу футбольных клубов, за которыми стоит народ и регионы, из налогов которых формируется зарплатная ведомость футболистов, и в том числе судьи Кирилла Левникова. Своим поведением, демонстрацией неприкосновенности и возвышенности, господин Левников показал предел цинизма и лицемерия по отношению к главному тренеру национальной сборной России по футболу и к его помощнику, Виктору Савельевичу Онопко, тем самым продемонстрировав: «Вы, ребята, для футбола никто. А вот я — рука божья! Как скажу, так и будет».

Это характеризует всю философию руководства судейского корпуса. Как можно было назначать на такой матч повышенного риска, где определяется будущее призеров и участников соревнований, такого неквалифицированного арбитра? И в плюс еще, помощником назначили Мешкова, который отменил справедливый гол Соболева и не нашел ничего лучше, чем сказать «я свистнул раньше». Задача-то была выполнена, «Спартак» был остановлен. Как и в этом матче «Спартак» и «Ростов» были остановлены. Беспредел!" - сказал Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.