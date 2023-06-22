Каманцев: «Исполком всегда нам шел навстречу. Не думаю, что глобально что-то изменится»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что глобальных изменений после его выбора в Исполком ждать не стоит.

«Представителя (судейства) не было, но документы в исполком отправляли. Если была необходимость, то выступали. И в целом все наши предложения принимались, иногда отправлялись на доработку. Не думаю, что глобально отсутствие председателя судейского комитета в исполкоме как-то негативно влияло на работу. Исполком всегда нам шел навстречу, по всем нашим разумным предложениям, иногда возникали определенные вопросы предложения, мы их дорабатывали. Не думаю, что глобально что-то изменится», — сказал Каманцев «СЭ».