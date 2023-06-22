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Семшов заявил, что Личке надо быть готовым ментально к работе в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Хороший ли вариант для «Динамо» Личка? Это покажет только время. Он неплохо работал в «Оренбурге» и в РПЛ. Логично, что человека, который показал себя с лучшей стороны, пригласили в сильный клуб. Все в руках Марцела, он заслужил этот вызов, может быть, у него получится. Пока Личка идет поступательными шагами. Работа в «Динамо», однозначно, задача уже более тяжелая. В больших клубах всегда сложнее, потому что есть много людей, которые якобы знают футбол, они лезут со стороны, оказывается большое давление на тренера. Любая ошибка в таких командах рассматривается под микроскопом. Личке нужно быть готовым ментально к работе в «Динамо», — цитирует Семшова Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московским клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-lichke-nado-byt-gotovym-mentalno-k-rabote-v-dinamo-260656/
Игорь Семшов
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