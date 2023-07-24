Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

Камоцци надеется, что Захарян сможет проявить себя в «Лацио»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал для «СЭ» возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Надеюсь, что переезд в Италию станет перспективным и Захарян сможет проявить себя в «Лацио», — сказал Камоцци «СЭ».

По данным журналиста Джанлуки ди Марицио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
Франко Камоцци
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира в Будапеште
Лучше сотрудничать, чем спорить. Клубы НХЛ отдают русских игроков обратно в КХЛ, но в аренду
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Булыкин считает, что Захаряну нужно уезжать в «Лацио»: «В России не понять, что такое настоящий футбол»
Семин считает, что Захаряну подойдет стиль игры «Лацио»
Кобелев о появлении в РПЛ двух клубов из Санкт-Петербурга: «Команда должна быть с историей»
КДК РФС не будет рассматривать удаление защитника «Пари НН» Александрова в матче против «Зенита»
КДК РФС рассмотрит поздний выход игроков ЦСКА перед матчем с «Уралом»
Канищев: «Сделка с Малкомом — не про футбол»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов прокомментировал возможный интерес «Спартака»