Камоцци надеется, что Захарян сможет проявить себя в «Лацио»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал для «СЭ» возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Надеюсь, что переезд в Италию станет перспективным и Захарян сможет проявить себя в «Лацио», — сказал Камоцци «СЭ».

По данным журналиста Джанлуки ди Марицио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.