Камоцци о шансах «Спартака» на серебро в РПЛ: «Вторые — первые среди последних»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» оценил шансы красно-белых завоевать серебро в текущем сезоне чемпионата России.

«Может ли «Спартак» действительно закончить сезон на втором месте? Надеюсь, что да. Но даже вторые — все равно первые среди последних», — сказал Камоцци корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками, на одно очко опережая идущий четвертым «Ростов» и отставая на одно очко от занимающего вторую строчку ЦСКА.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России красно-белые сыграют в Самаре против «Крыльев Советов». Начало — в 17.00 по московскому времени.