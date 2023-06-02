Кавазашвили: «Кержаков не нужен «Спартаку», там есть свои вратари»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением, стоит ли «Зениту» продлить контракт с вратарем Михаилом Кержаковым.

«Как профессиональный вратарь я могу сказать, что Кержаков достаточно уверенно играет в воротах «Зенита». Его возраст говорит о его зрелости, а не о том, что он не умеет играть и больше не сможет стоять в воротах. В «Зените» так подумали про Дзюбу, которого освободили. Пусть он не играет так блестяще как в «Зените», но зато сейчас в «Локомотиве» выглядит очень здорово. Выводы надо делать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кавазашвили.

Также он ответил на вопрос, нужно ли «Спартаку» присмотреться к кандидатуре Кержакова.

«Нужен ли Кержаков «Спартаку»? Нет. В «Спартаке» есть свои вратари. Они никого другого брать не будут», — добавил экс-голкипер.

На счету 36-летнего Кержакова 24 матча за петербургскую команду в текущем сезоне РПЛ. Он пропустил 16 мячей и в 12 играх сохранял ворота в неприкосновенности.