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Сегодня, 12:08

Камоцци считает, что Бальде готов стать лидером «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем красно-белых Кейта Бальде.

«Надеюсь, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Он похож на того, кто готов стать лидером команды», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Бальде перешел в «Спартак» в августе 2022 года и подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года. Футболист принял участие в одном официальном матче красно-белых, с 17 сентября до 5 декабря 2022 года он был дисквалифицирован за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-bal-de-pohozh-na-togo-kto-gotov-stat-liderom-spartaka/
Кейта Бальде
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ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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