Камоцци высказался о возможном назначении Рибалты на должность спортивного директора «Спартака»

Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора красно-белых.

«Если Рибалта станет спортивным директором «Спартака», то это будет очень хорошо для клуба. Он большой профессионал. У него определенно больше опыта и способностей, чем у последних директоров красно-белых», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.