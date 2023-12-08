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Сегодня, 15:05

Камоцци высказался о возможном назначении Рибалты на должность спортивного директора «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном назначении Хавьера Рибалты на должность спортивного директора красно-белых.

«Если Рибалта станет спортивным директором «Спартака», то это будет очень хорошо для клуба. Он большой профессионал. У него определенно больше опыта и способностей, чем у последних директоров красно-белых», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

8 декабря Рибалта прибыл в Москву. 7 декабря о переговорах между «Спартаком» и 43-летним менеджером сообщил журналист Иван Карпов. Сам Рибалта опроверг эту информацию.

Рибалта с 2018 по 2021 год занимал должность спортивного директора «Зенита». Его последним местом работы был «Марсель», который он покинул в октябре.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-u-ribalty-bolshe-opyta-chem-u-poslednikh-sportivnykh-direktorov-spartaka-313186/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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