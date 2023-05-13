Канчельскис: «Видимо, в «Спартаке» опять начались какие-то разборки»

Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался о ничьей между «Спартаком» и «Химками» в матче 27-го тура чемпионата России (1:1).

«После такой игры болельщики «Спартака» верят во второе место? Верить можно всегда, ведь они каждый год думают, что на бумаге они займут второе место, а в итоге — борются за бронзу, а заканчивают четвертыми или пятыми. Не знаю, что происходит со «Спартаком». Надо уметь играть вничью с «Химками», командой, которая идет на вылет. Если красно-белые борятся за серебро, то такие результаты с такими «бардаками» для них непозволительны! Видимо, опять в «Спартаке» начались какие-то разборки. Пока они будут вестись, команда и до второго места не дотянет, ха-ха!» — приводит Sport24 слова Канчельскиса.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, подмосковная команда — с «Ахматом».