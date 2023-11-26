Канчельскис — о матче «Спартака» и «Балтики»: «Чем думают в РФС? Даже красный мяч не могут найти»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об условиях проведения матча между «Балтикой» и «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (2:0). Встреча в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять. Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата — просто бардак!», — цитирует Канчельскиса Sport24.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.