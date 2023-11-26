Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:50

Канчельскис — о матче «Спартака» и «Балтики»: «Чем думают в РФС? Даже красный мяч не могут найти»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об условиях проведения матча между «Балтикой» и «Спартаком» в 16-м туре РПЛ (2:0). Встреча в Калининграде проходила при сильном снегопаде.

«Вчера «Балтика» и «Спартак» играли не в футбол, а в хоккей с теннисным мячом. Полнейшее безобразие! Чем у нас думают в РФС и РПЛ: головой или задницей? Надо переходить на систему весна-осень, потому что нас и так не допустят до европейского футбола еще лет десять. Наша лига даже не может найти специальный красный мяч для зимы. Ну сходите за ним в магазин! Что за организация футбольного чемпионата — просто бардак!», — цитирует Канчельскиса Sport24.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: https://sport24.ru/football/news-599489-chem-dumayut-v-rfs-golovoy-ili-zadnitsey-dazhe-krasnyy-myach-ne-mogut-nayti-kanchelskis-o-matche-spartaka
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Обсудить
Читайте также
Телеведущая Ольга Бузова продолжает дружить с женами российских футболистов
Главный тренер «Краснодара» Ивич задал два вопроса судьям после матча с «Уралом»
В Турции море вышло из берегов и затопило крупные города после ливня
Вильфанд предупредил москвичей о сильнейшем снегопаде
Генерал ВСУ в отставке раскритиковал Зеленского из-за лжи о России
Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
РПЛ: «Зенит» разгромил «Сочи», «Краснодар» проиграл «Уралу». Результаты матчей 16-го тура
«Зенит» обошел «Краснодар»: турнирная таблица РПЛ после 16-го тура
Шавло заявил, что Соболев показал достойную игру в матче с «Балтикой»
Гол Осипенко принес «Ростову» победу над «Пари НН»
«Ростов» победил «Пари НН» благодаря голу Осипенко с пенальти. Онлайн-трансляция матча
Сенников заявил, что «Динамо» незаслуженно победило ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Сенников заявил, что «Динамо» незаслуженно победило ЦСКА

Гол Осипенко принес «Ростову» победу над «Пари НН»