Канчельскис раскритиковал российских арбитров после слов Баринова

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 16-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (3:3).

«Из того, что я смотрел, арбитры не умеют судить. Нет школы, все время полагаются на ВАР. Даже не могут определить, был пенальти или нет, — сказал Канчельскис «СЭ». — Как они смотрят футбол вообще. Семь судей, скоро будет больше, чем игроков, и не могут определить. Это же безобразие! Возьми на себя инициативу, скажи, было или нет, что здесь такого. Как так можно футбол смотреть, не замечая элементарные детские фолы. Честно говоря, непонятно. ВАР внес сумятицу в футбол — потерялась скорость. Дайте побороться, как это было! Это же интересно болельщикам, когда летят искры. Все уже молятся на ВАР».

Также бывший игрок сборной России высказался о словах капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в адрес судьи. «Крылья Советов» отыгрались, реализовав пенальти в добавленное время. После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой.

«Думаю, Баринов на эмоциях сказал. Судья должен понимать, если они действительно сделали ошибки... Надо заниматься судейским корпусом, подбирать арбитров, учить их. Они хотят, но не умеют судить. Думаю, что по крайней мере надо дать Баринову штраф, не хотелось бы, чтобы он пропустил матч против «Зенита» да и вообще против любой другой команды», — сказал Канчельскис «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».