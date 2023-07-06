Канчельскис — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «На закате карьеры Марио хочет заработать деньги»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит».

«Удивил ли меня Марио? Нет, конечно. Очевидно, что дело в финансах. На закате карьеры Марио хочет заработать деньги и стать чемпионом. «Зенит» снова будет чемпионом. Мне все очень понятно и очевидно. Смешно, когда в современном российском футболе говорят о предательстве. Какая верность клубу? Такого нет сейчас в России! Вот в советские времена были настоящие понятия перед клубами. Перейти из «Спартака» в «Динамо» было смерти подобно. А сейчас это все детский сад, сказки про верность клубу», — цитирует Канчельскиса Sport24.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.