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Канчельскис — о возможном переходе Фернандеса в «Зенит»: «На закате карьеры Марио хочет заработать деньги»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Зенит».

«Удивил ли меня Марио? Нет, конечно. Очевидно, что дело в финансах. На закате карьеры Марио хочет заработать деньги и стать чемпионом. «Зенит» снова будет чемпионом. Мне все очень понятно и очевидно. Смешно, когда в современном российском футболе говорят о предательстве. Какая верность клубу? Такого нет сейчас в России! Вот в советские времена были настоящие понятия перед клубами. Перейти из «Спартака» в «Динамо» было смерти подобно. А сейчас это все детский сад, сказки про верность клубу», — цитирует Канчельскиса Sport24.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-sovremennyye-igroki-vedut-sebya-kak-prostitutki-kanchelskis-o-perekhode-mario-fernandesa-v-zenit
Андрей Канчельскис
Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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