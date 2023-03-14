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Сегодня, 10:51

Андрей Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание в РПЛ — уже отличный результат»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «Оренбурга».

«Оренбург» не борется за выживание в РПЛ — уже отличный результат. Весь тренерский штаб и футболисты проделывают хорошую работу. Молодцы! Следующий этап наступит, когда команда будет бороться за выход в Лигу Европы. Не знаю, когда мы будем играть в Европе, но сам факт, что все хотят добиться высоких результатов. Очень рад за «Оренбург»! Было приятно смотреть, как они играли против «Сочи». Теперь надо продолжать работать в том же духе, и все будет!» - приводит Sport24 слова Канчельскиса.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 19 туров

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-14-kanchelskis-orenburg-ne-boretsya-za-vyzhivaniye-v-rpl-uzhe-otlichnyy-rezultat
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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