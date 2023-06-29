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Сегодня, 21:09

Канчельскис считает, что «Зенит» останется фаворитом РПЛ даже без бразильцев

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо в бразильский «Фламенго».

«Приоритет [для Клаудиньо] - это игра за сборную. Играть за сборную Бразилии очень престижно. Это очень весомый аргумент и если это так-то, наверное, он покинет «Зенит». Но команда останется фаворитом, даже если бразильцы уедут. Возможно, немного по-другому будет складываться игра, но в ближайшие два-три сезона фаворитом будет «Зенит», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

29 июня появилась информация о том, что «Фламенго» достиг договоренности с Клаудиньо по поводу трансфера.

26-летний бразильский футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-zenit-ostanetsya-favoritom-rpl-dazhe-esli-brazilcy-uedut-262449/
Андрей Канчельскис
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
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