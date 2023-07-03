Канищев: «Вендел в «Зените» заработал и захотел в этой жизни еще чего-то добиться»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.

«Все банально просто. Человек достаточно тут заработал. Хочет достичь в своей карьере каких-то значимых спортивных вершин. Потому что играть здесь и выигрывать первенство РПЛ — это скучно. Перспектив с точки зрения участия в европейских кубках и каких-то международных соревнованиях не предвидится. Разве что играть в турнире с «Црвеной Звездой», «Нефтчи», «Фенербахче». Вот Вендел и захотел в этой жизни еще чего-то добиться. Потому что деньги — безусловно, важно, но не для всех они самое главное», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Действующий контракт 25-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.