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Сегодня, 09:45

Джикия оценил вклад Федуна в развитие «Спартака»: «Он осчастливил многих людей за долгие годы»

Капитан «Спартака» Джикия выразил благодарность Леониду Федуну
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» выразил благодарность экс-президенту клуба Леониду Федуну.

«Когда мы сидели на ужине (прощальном), ребята, прошедшие всю систему «Спартака» от академии до основы, говорили слова благодарности. Когда пацан приходит в «Спартак» в 5-6 лет, а сейчас ему уже больше 20, он понимает, как много ему дал Леонид Арнольдович. Его кормили, воспитывали, одевали — делали все, чтобы человек стал человеком. Когда ребята говорили Федуну спасибо, ему было очень тепло и приятно. Он осчастливил многих людей за долгие годы», — сказал Джикия.

Сам Джикия на прощальном ужине с Федуном поблагодарил бывшего акционера за годы, которые футболист провел в составе красно-белых, вспомнив выигранные за это время трофеи.

«Знаю, что Федун одобрял мой трансфер. Сказал ему за это огромное спасибо. И поблагодарил за те моменты, которые нас объединяют. С тех пор, как я пришел в «Спартак», команда выиграла чемпионство, Суперкубок, Кубок. И три кубка «Матч Премьер», ха-ха!» — добавил Джикия.

Федун являлся президентом «Спартака» 18 лет. При нем красно-белые стали чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата России (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) России.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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