Карасев сообщил, что готов объяснить свои решения в дерби «Спартак» — ЦСКА

Судья ФИФА Сергей Карасев заявил, что готов объяснить свои решения в матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА (2:1).

— Дерби есть дерби, оно не могло быть другим, — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

— Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?

— Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби — это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» — ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

— После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?

— Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет — я готов.

В этой встрече Карасев удалил нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу, а также назначил пенальти в ворота армейцев.

Армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Краснодаром» (27 мая), а «Спартак» встретится с «Пари НН» (28 мая).