Караваев оценил игру «Зенита» в матче против «Факела»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— Сегодня получились два совершенно разных тайма. В первом много атаковали и владели инициативой, а во втором игра закипела, если можно так сказать. Почему так произошло?

— Естественно, забили первый гол, должны были еще забивать, были моменты, но не забили. Во втором тайме чуть-чуть «Факел» увеличил давление, поэтому получилась такая нервная игра и концовка.

— Насколько вам привычно на позиции в тройке справа?

— В принципе, по сути тоже самое. В любом случае, смещаюсь как правый защитник к бровке. Все привычно, все отлично.

— Нет привычки вперед идти, как на месте Марио?

— Это тоже не запрещается делать, поэтому были какие-то моменты даже по этой игре, когда мог подключаться.