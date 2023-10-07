Карпин — о поражении от «Краснодара»: «Пропускаем дебильные голы»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ — 2:3

«Какой комментарий может быть? Идеальный первый тайм. Вообще идеальный, вообще лучший за все последнее время, наверное. Да и второй тайм не могу сказать, что плохой. Но пропускаем вот такие голы. Дебильные, я бы назвал их. После аута и после углового. И все, игру переворачивают», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» на день позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.